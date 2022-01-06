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Son dakika... Emekli astsubay evinin bahçesinde ölü bulundu

Son dakika... Emekli astsubay evinin bahçesinde ölü bulundu
Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Haberler | Güncel

Son dakika haber: SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, kanser tedavisi gören emekli astsubay Mehmet Salih Duman (70) evinin bahçesinde ölü bulundu.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, kanser tedavisi gören emekli astsubay Mehmet Salih Duman (70) evinin bahçesinde ölü bulundu.

Olay akşam saatlerinde, Sapanca Güldibi Mahallesi Aslanoğlu Caddesi Kuğu Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Salih Duman eşi tarafından bahçe içerisinde yerde hareketsiz yatarken bulundu. Komşuları ile birlikte bahçe kapısının önüne çıkartılan Duman için ambulans istendi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Duman'ın öldüğü tespit edildi. Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekibinin yaptığı inceleme sonrasında Duman'ın cenazesi Sapanca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Duman'ın bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilirken, ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucu belli olacağı belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika... Emekli astsubay evinin bahçesinde ölü bulundu

Son dakika... Emekli astsubay evinin bahçesinde ölü bulundu

Son dakika... Emekli astsubay evinin bahçesinde ölü bulundu

Son dakika... Emekli astsubay evinin bahçesinde ölü bulundu

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EMEKLİ ASTSUBAY, 'PARK' KAVGASINDA KOMŞUSUNU ÖLDÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Son Dakika Haberleri

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