Son Dakika: Elyaf işleme tesisinde çıkan yangın söndürüldü Bir son dakika haberine göre Uşak'ta bir elyaf işleme tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Uşak'ta bir elyaf işleme tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sarayaltı Mahallesi'ndeki bir elyaf işleme tesisinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yoğun dumanın oluştuğu tesise oksijen tüpleriyle giren itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Yangın, hasara neden oldu. Kaynak: AA