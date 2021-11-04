Son dakika! Elvan: "Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan biri vatandaşımızın enflasyona ezdirilmemesi"

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın konuşması İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen "Türkiye 2023 Zirvesi ve A Para Sohbetleri" programında konuştu. (3)

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan biri vatandaşımızın enflasyona ezdirilmemesi. Asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz"