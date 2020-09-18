Son dakika... Elmadağ'da bir mobilya fabrikasında patlama meydana geldi Son dakika gündem haberine göre Olay yerinden görüntüler İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi Fabrika işçilerinden görüntüler ANKARA - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bir mobilya fabrikasında patlama meydana geldi.

Olay yerinden görüntüler İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi Fabrika işçilerinden görüntüler ANKARA - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bir mobilya fabrikasında patlama meydana geldi. Kaynak: AA