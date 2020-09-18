Son dakika... Elmadağ'da bir mobilya fabrikasında patlama meydana geldi
Son dakika gündem haberine göre Olay yerinden görüntüler İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi Fabrika işçilerinden görüntüler ANKARA - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bir mobilya fabrikasında patlama meydana geldi.
18.09.2020 17:13 | Son Güncelleme: 18.09.2020 17:18
Olay yerinden görüntüler
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi
Fabrika işçilerinden görüntüler ANKARA - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bir mobilya fabrikasında patlama meydana geldi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA