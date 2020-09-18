Son dakika... Elmadağ'da bir mobilya fabrikasında patlama meydana geldi
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Son dakika... Elmadağ'da bir mobilya fabrikasında patlama meydana geldi

Son dakika gündem haberine göre Olay yerinden görüntüler İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi Fabrika işçilerinden görüntüler ANKARA - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bir mobilya fabrikasında patlama meydana geldi.

18.09.2020 17:13 | Son Güncelleme: 18.09.2020 17:18

Olay yerinden görüntüler

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

Fabrika işçilerinden görüntüler ANKARA - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bir mobilya fabrikasında patlama meydana geldi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika... Elmadağ'da bir mobilya fabrikasında patlama meydana geldi

Kaynak: AA

AA Editörü - Sıtkı İlanbey
Sıtkı İlanbey
AA Editörü
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