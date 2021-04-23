Son dakika! Elinde serum, kolunda damar yoluyla hastaneden kaçtı.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Elinde serum, kolunda damar yoluyla hastaneden kaçtı.

İhlas Haber Ajansı / MEHMET BARLAS - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Elinde serum, kolunda damar yoluyla hastaneden kaçtı.

Elinde serum, kolunda damar yoluyla hastaneden kaçtı...Bekçilere yakalanan firari hastadan gülümseten itiraf: "Hastanede nefes alamadım, darlandım. Mecburen arka taraftan kaçtım"

DENİZLİ - Denizli'de tedavisinin devam ettiği hastaneden elindeki serum ve kolundaki damar yoluyla kaçan hasta, çarşıda dolaşırken bekçilere yakalandı. Polis ve sağlıkçılara kaçışını haklı göstermeye çalışan firari hastanın, "Hastanede nefes alamadım, darlandım. Mecburen arka taraftan kaçtım" şeklindeki samimi itirafları gülümsetti.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Ahmet Gözüm, KOAH ve mide kanseri şikayetleriyle müracaat ettiği Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Hastanede rahat edemeyen Gözüm, nefes alamadığını ifade ederek doktorlardan izin istedi. Tedavisi devam ettiği için hastaneden ayrılması uygun görülmeyen Gözüm, çareyi hastaneden kaçmakta buldu. Gizlice yattığı servisten çıkan Gözüm, güvenlik görevlilerini de geçerek hastanenin arka tarafından kaçtı.

Bekçilerin dikkatinden kaçamadı

Kolundaki damar yoluna halen akmakta olan serum poşetiyle birlikte kentin en işlek noktası Bayramyeri Meydanı'nda dolaşmakta olan Ahmet Gözüm, yaya devriye görevini yerine getiren çarşı ve mahalle bekçilerinin dikkatinden kaçamadı. Gözüm'ü durdurup bir banka oturtan bekçiler, 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Çarşı ve mahalle bekçilerine hastaneden niçin kaçtığını anlatan 52 yaşındaki Ahmet Gözüm'ün samimi itirafları renkli görüntüler oluşturdu. Hastaneden kaçışıyla ilgili içten itiraflarda bulunan Gözüm, "Hastaneden kaçtım. Bende KOAH ve mide kanseri hastalığı var sayın ağabeyim. Hastanede nefes alamadım, darlandım. İzin istedim. Doktorlar ve güvenlikçiler bırakmak istemedi. Mecburen arka taraftan kaçtım. Kolumdaki serumla birlikte kaçtım" dedi.

"Çektiğim acıları biliyor musun ağabey"

Çarşı ve mahalle bekçileri tarafından çağrılan ambulansta sağlık ekibine teslim edilen Ahmet Gözüm, hastaneden kaçışının kendince haklı savunmalarına devam etti. Tedavisi bitmeden hastaneden ayrılmasının sağlığı için yanlış olduğu aktarılmaya çalışılan Gözüm, "Bende mide kanseri var. Benim çektiğim acıları sen biliyor musun ağabey. Hepinizden Allah razı olsun ama ben KOAH hastasıyım" diyerek, kendisini haklı çıkarmaya çalıştı.

Serum poşetini elinde taşıması nedeniyle damar yoluna bir miktar kan biriktiği görülen Ahmet Gözüm, ambulansta yapılan ilk tedavisinin ardından ifade işlemleri için polis ekibine teslim edildi. Ekip otosuyla karakola götürülen Gözüm, ifadesinin alınmasının ardından yarım kalan tedavisine devam edilmesi için yeniden hastaneye götürüldü.

Son dakika! Elinde serum, kolunda damar yoluyla hastaneden kaçtı.
Son dakika! Elinde serum, kolunda damar yoluyla hastaneden kaçtı.
Son dakika! Elinde serum, kolunda damar yoluyla hastaneden kaçtı.
Son dakika! Elinde serum, kolunda damar yoluyla hastaneden kaçtı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BARLAS

Elinde serum, kolunda damar yoluyla hastaneden kaçtı
Elinde serum, kolunda damar yoluyla hastaneden kaçtı
Berberi 4 yerinden bıçaklayan şüpheli tek bir cümle kurdu: O tapuları kayınvalidene vereceksin
Berberi 4 yerinden bıçaklayan şüpheli tek bir cümle kurdu: O tapuları kayınvalidene vereceksin
Kızı, ikinci eşinin tacizine uğrayan anne: Çocuklara uzanan eller kırılsın
Kızı, ikinci eşinin tacizine uğrayan anne: Çocuklara uzanan eller kırılsın
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Derya Yanık Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cansu Dere Hande Erçel Burcu Biricik
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Fırat Aydınus Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika! Elinde serum, kolunda damar yoluyla hastaneden kaçtı. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 10:33:56. #1.16#

title