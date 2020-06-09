Son dakika! Elinde kahve bardaklarıyla motosiklette yolculuk kamerada Son dakika haberleri... Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ KADIKÖY sahil yolunda seyir halindeki motosikletin arkasında oturan kadın her iki eline aldığı kahve bardakları ile kasksız şekilde yolculuk yaptı.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ KADIKÖY sahil yolunda seyir halindeki motosikletin arkasında oturan kadın her iki eline aldığı kahve bardakları ile kasksız şekilde yolculuk yaptı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntüler dün akşam saatlerinde Kadıköy sahil yolu Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde kaydedildi. Seyir halinde ilerleyen motosikletin sürücüsünün arkasında oturan kadın iki eline aldığı kahve bardaklarıyla birlikte kasksız bir şekilde yolculuk yaptı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Motosiklet bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: DHA