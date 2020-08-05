Son dakika! Eleşkirt Kaymakamı Duruk görevine başladı Son dakika güncel haberine göre Eleşkirt İlçe Kaymakamlığına atanan Mustafa Duruk, görevine başladı.

Eleşkirt İlçe Kaymakamlığına atanan Mustafa Duruk, görevine başladı.

İçişleri Bakanlığının vali yardımcıları ve kaymakamlar için çıkardığı kararnameyle Eleşkirt'e atanan Kaymakam Duruk, Hükümet Konağı önünde kurum amirleri tarafından yapılan karşılama programının ardından makamına geçerek göreve başladı.

Kaymakam Duruk, kurum amirleriyle tanışıp ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra yaptığı açıklamada, önceki Kaymakam Gülhani Ozan Sarı'nın projelerini devam ettirip yeni projelerin yanı sıra kayak tesisleri konusunda da çalışma yapacağını belirtti.

Kaynak: AA