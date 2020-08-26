Son dakika... Elektrikli bisikletini çalmak isteyen şüpheliyi yakalayarak polise teslim etti
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Son dakika... Elektrikli bisikletini çalmak isteyen şüpheliyi yakalayarak polise teslim etti

Son dakika haberleri: Adana'da bir kişi, elektrikli bisikletini çalmak isteyen şüpheliyi polise teslim etti.

Son dakika... Elektrikli bisikletini çalmak isteyen şüpheliyi yakalayarak polise teslim etti
26.08.2020 22:23 | Son Güncelleme: 26.08.2020 22:23

Adana'da bir kişi, elektrikli bisikletini çalmak isteyen şüpheliyi polise teslim etti.

Alınan bilgiye göre, evinin avlusuna kilitleyerek bıraktığı elektrikli bisikletin birisi tarafından sürüklenerek götürüldüğünü gören Yücel K, şüpheliyi kovalayarak yakaladı.

Adının M.T olduğu öğrenilen şüpheliyi etkisiz hale getiren Yücel K. durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi polis merkezine götürdü.

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Kaynak: AA

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