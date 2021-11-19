Son dakika! ELEKTRİKLİ BATTANİYE YANGINA NEDEN OLDU - Haberler
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Son dakika! ELEKTRİKLİ BATTANİYE YANGINA NEDEN OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde elektrikli battaniye nedeniyle çıkan yangında baba ve kızı komşularının uyandırması sonucu son anda kurtarıldı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde elektrikli battaniye nedeniyle çıkan yangında baba ve kızı komşularının uyandırması sonucu son anda kurtarıldı.

Sabah saatlerinde Elmatepe Mahallesi'nde Embiya Erdoğan'a ait evden dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Eve giden komşular, Embiya Erdoğan ve kızı Emine Erdoğan'ı uyandırarak dışarı çıkarttı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunan baba ve kızı, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dumandan etkilenen baba ve kızı tedavi altına alındı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Elektrikli battaniye nedeniyle çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika! ELEKTRİKLİ BATTANİYE YANGINA NEDEN OLDU

Son dakika! ELEKTRİKLİ BATTANİYE YANGINA NEDEN OLDU

Son dakika! ELEKTRİKLİ BATTANİYE YANGINA NEDEN OLDU

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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