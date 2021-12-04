Son dakika! Elektrik tesisatından yangın çıktı, itfaiye ekipleri seferber oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Elektrik tesisatından yangın çıktı, itfaiye ekipleri seferber oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Elektrik tesisatından yangın çıktı, itfaiye ekipleri seferber oldu

Son dakika 3. sayfa haberi... Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde elektrik tesisatından çıkan yangın ev sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde elektrik tesisatından çıkan yangın ev sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Akçahatipler köyünde A.A.'nın 3 katlı evinin çatı katında yangın çıktı. Ev sakinleri Çaycuma İtfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Çatı katında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek ev alevlere teslim olurken olay yerine en kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Titiz çalışma sonrası soğutma işlemi yapan itfaiye ekipleri yaptıkları incelemede yangının elektrik tesisatından kaynaklandığını belirtti. Meydana gelen yangında can kaybı olmazken çatı katı kullanılmaz hale geldi. - ZONGULDAK

Eski sevgilisinin evini benzin döküp ateşe verdi: 1'i çocuk 3 kişi balkonda atlayarak canını kurtardı

Eski sevgilisinin evini benzin döküp ateşe verdi: 1'i çocuk 3 kişi balkonda atlayarak canını kurtardı

 Eski sevgilisinin evini benzin döküp ateşe verdi: 1'i çocuk 3 kişi balkondan atlayarak canını kurtardı

Eski sevgilisinin evini benzin döküp ateşe verdi: 1'i çocuk 3 kişi balkondan atlayarak canını kurtardı

 Lüks otomobiliyle aşırız hız yapınca direğe çarptı! 3 kişi ağır yaralandı

Lüks otomobiliyle aşırız hız yapınca direğe çarptı! 3 kişi ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title