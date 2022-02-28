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Son dakika: Elektrik tellerini çalmaya çalışırken polise yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika: Elektrik tellerini çalmaya çalışırken polise yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberi... Eskişehir'de bir parkta elektrik kablolarını kesen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de bir parkta elektrik kablolarını kesen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçesi'nde bulunan bir parkta elektrik kablolarını kesen U.G., isimli şüpheli, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Yapılan incelemede 1 çift inşaat eldiveni ile 1 adet inşaat küreği ele geçirildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Eskişehir, Tepebaşı, İnşaat, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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