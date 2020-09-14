Son dakika... Elektrik direğinde mahsur kalan kedinin yardımına itfaiye yetişti
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Son dakika... Elektrik direğinde mahsur kalan kedinin yardımına itfaiye yetişti

Son dakika gelişmesine göre Elektrik direğinde mahsur kalan kedinin yardımına itfaiye yetişti Mardin'in Derik ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

14.09.2020 15:57 | Son Güncelleme: 14.09.2020 16:01

Elektrik direğinde mahsur kalan kedinin yardımına itfaiye yetişti

MARDİN - Mardin'in Derik ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Derik'e bağlı Göktaş Mahallesinde bir kedi elektrik direğine çıkıp mahsur kaldı. Hayvanı kendi çabaları ile indiremeyen vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Derik itfaiye ekipleri, elektrik direğinde mahsur kalan kediyi merdivenli itfaiye aracı yardımıyla indirip doğal ortamına bıraktı.

Vatandaşlar, kediyi kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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Son dakika... Elektrik direğinde mahsur kalan kedinin yardımına itfaiye yetişti

Kaynak: İHA

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