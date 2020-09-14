Son dakika... Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
Son dakika gündem haberi... Mardin'in Derik ilçesinde çıktığı elektrik direğinden inemeyen kedi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
14.09.2020 14:29 | Son Güncelleme: 14.09.2020 14:32
Mardin'in Derik ilçesinde çıktığı elektrik direğinden inemeyen kedi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Derik'in Göktaş Mahallesi'nde elektrik direğine çıkan kedi inemeyince durum çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiyeye bildirildi.
Olay yerine sevk edilen ekip merdiven yardımıyla kediyi kurtardı.
Kedinin kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.
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Kaynak: AA