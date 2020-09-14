Son dakika... Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
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Son dakika... Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

Son dakika gündem haberi... Mardin'in Derik ilçesinde çıktığı elektrik direğinden inemeyen kedi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Son dakika... Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
14.09.2020 14:29 | Son Güncelleme: 14.09.2020 14:32

Mardin'in Derik ilçesinde çıktığı elektrik direğinden inemeyen kedi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Derik'in Göktaş Mahallesi'nde elektrik direğine çıkan kedi inemeyince durum çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiyeye bildirildi.

Olay yerine sevk edilen ekip merdiven yardımıyla kediyi kurtardı.

Kedinin kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.

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Kaynak: AA

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