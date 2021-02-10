Son dakika... Elektrik araç üretim beklentileriyle platin yüzde 3.0 yükseldi
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Son dakika... Elektrik araç üretim beklentileriyle platin yüzde 3.0 yükseldi

10.02.2021 17:30 | Son Güncelleme: 10.02.2021 17:34
Son dakika... Elektrik araç üretim beklentileriyle platin yüzde 3.0 yükseldi

Son dakika haberi... ABD Başkanı Joe Biden'ın iklim değişikliğiyle mücadelede kararlı olduğunu açıklamasının ardından, elektrikli araç üretiminin artacağı beklentisiyle platin fiyatları yüzde 3.0 dolayında yükseldi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın iklim değişikliğiyle mücadelede kararlı olduğunu açıklamasının ardından, elektrikli araç üretiminin artacağı beklentisiyle platin fiyatları yüzde 3.0 dolayında yükseldi.

Emtia piyasalarında yatırımcıları platine yönelmesinde, Ford Motor'un ilk tam elektrikli otomobilini Almanya'da üretmeyi planladığı ve Nissan'ın da, elektrikli araç üretimine odaklanma yolunda hazırlıklar yaptığına ilişkin haberler etkili oldu.

Dünyanın lider elektrikli araç üreticisi Tesla'dan Salı günü, şirketin ABD dışındaki ilk araştırma-geliştirme (Ar-Ge) merkezinin kurulmasına ilişkin çalışmalarda sona gelindiğine ilişkin açıklama yapılmış olması da, emtia piyasalarında etkili oldu.

Gelişmelerle platin yüzde 3.02 artışla ons başına 1,218.47 dolara yükselirken, yine elektrikli araç üretiminde kullanılan paladyumun fiyatı da yüzde 1.0 artışla ons başına 2,347.64 dolara, altın yüzde 0.35 artışla 1,842 dolara, gümüş de yüzde 0.41 artışla 27.33 dolara yükseldi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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