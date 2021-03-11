Son dakika! Elektrik akınıma kapılan kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! Elektrik akınıma kapılan kişi hayatını kaybetti

11.03.2021 23:15 | Son Güncelleme: 11.03.2021 23:20

Son dakika habere göre Elektrik akınıma kapılan kişi hayatını kaybetti Tokat Erbaa ilçesinde elektrik kablosunun kopması sonucu elektik akımına kapılan müteahhit Selami Şenol hayatını kaybetti.

Elektrik akınıma kapılan kişi hayatını kaybetti

TOKAT - Tokat Erbaa ilçesinde elektrik kablosunun kopması sonucu elektik akımına kapılan müteahhit Selami Şenol hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay dün Mevlana Mahallesi Aytaç Caddesi'nde meydana geldi. Burada bir inşaatın müteahhitliğini yapan Selami Şenol inşaata beton döküldüğü sırada elektrik akımına kapıldı. Elektrik direğindeki kablonun kopması sonucu akıma kapılıp yaralanan Şenol için olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan Şenol doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika! Elektrik akınıma kapılan kişi hayatını kaybetti
Son dakika! Elektrik akınıma kapılan kişi hayatını kaybetti
Son dakika! Elektrik akınıma kapılan kişi hayatını kaybetti
Son dakika! Elektrik akınıma kapılan kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞABAN KONYAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Prens Harry Acun Ilıcalı Meghan Markle Ferhan Şensoy
Spor Ali Koç Can Bartu Fatih Terim Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Elektrik akınıma kapılan kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 23:22:07. #1.14#
title