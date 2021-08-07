Son dakika: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti Şanlıurfa'da inşaata çalışan işçi, yüksek gerilim hattına kapılması sonucu hayatını kaybetti.

Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da inşaata çalışan işçi, yüksek gerilim hattına kapılması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Bir tekstil fabrikasına ait iki katlı yazıhane inşaatında çalışan Halil Erdil (45), iddiaya göre kafasını yüksek gerilim hattına çarpması sonucu elektrik akımına kapıldı. Çarpma sonucu ağır yaralanan işçi, ihbarla bölgeye giden 112 Acil Servis ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi. İşçi Erdil'in cesedi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Son dakika: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Son dakika: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Son dakika: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kolsuz

Sulama kanalına düşen 4 çocuk babası adamın cesedi 8 gün sonra bulundu
Sulama kanalına düşen 4 çocuk babası adamın cesedi 8 gün sonra bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Tuğba Özay Yonca Evcimik İbrahim Tatlıses Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Aytaç Kara Fatih Terim Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 16:26:35. #1.14#

title