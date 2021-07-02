Son Dakika | Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
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Son Dakika | Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Son Dakika | Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Nizip ilçesinde bir işçi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Nizip ilçesinde bir işçi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Uluyatır Mahallesi Sögütlü Mevkiinde bulunan bir bağ evinin elektrik işini yapan M.Y. (52) kabloları tamir ettiği sırada elektrik akımına kapıldı. Olayı fark eden vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri M.Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerindeki işlemlerin ardından cenazesi Nizip Devlet Hastanesi götürülen M.Y.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga alındı. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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