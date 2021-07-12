Son Dakika | Elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda 15 kişi yakalandı
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Son Dakika | Elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda 15 kişi yakalandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul'da, elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da, elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Nisan'da söz konusu suç örgütüne yönelik operasyon sonrası elde edilen bilgi ve delillerle çalışmayı derinleştirdi.

Suç örgütünün restoran zinciri sahibi bir şirketi yağmaladığı tespiti üzerine harekete geçen ekipler, örgüt adına yağmalama suçuna karıştığı iddia edilen 18 kişiyi yakalamak için belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda, şüphelilerden 15'i gözaltına alındı.

Son Dakika | Elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda 15 kişi yakalandı
Son Dakika | Elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda 15 kişi yakalandı
Son Dakika | Elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda 15 kişi yakalandı
Son Dakika | Elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda 15 kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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