Son dakika... Elbistan'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
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Son dakika... Elbistan'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Elbistan'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Son dakika 3. sayfa haberi... Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik olarak sürdürdükleri çalışmada, yabancı uyruklu 2 şahsı, suçüstü yakaladı. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 0,68 gram metamfetamin ile 32,50 gram sentetik kannabinod maddesi ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü. Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerden biri hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak, diğeri hakkında da uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi'ne sevk edilen 1 şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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