Son dakika: Elazığlı kadınların ördüğü kışlık giysiler İdlibli yetim çocuklara ulaştırıldı

Edinilen son dakika haberine göre Elazığ'da hayırsever kadınların ördüğü atkı, bere ve eldivenler İdlibli yetim çocuklara ulaştırıldı.

Elazığ'da hayırsever kadınların ördüğü atkı, bere ve eldivenler İdlibli yetim çocuklara ulaştırıldı.

Elazığ İHH Kadın Kolları öncülüğünde başlatılan Abı Hayat Vakfı ve Davet Kardeşlik Vakfı'nın da destek verdiği kampanya kapsamında Suriye'nin İdlib kentindeki yetim çocuklar için hayırsever kadınlar 1000 atkı, bere ve eldiven örüldü.

Örülen kışlıklar ile ayrıca temin edilen bot, battaniye ve oyuncaklar vakıf temsilcilerinden oluşan bir heyet tarafından İdlib'e götürülerek çocuklara dağıtıldı.

Abı Hayat Vakfı Temsilcisi Beyhan Eyyüpkoca, hayırseverlerin yardımlarıyla kışlık giyim malzemesi ve oyuncak tedarik ettiklerini belirtti.

Dernek ve vakıf temsilcilerinden oluşan bir heyetle yardımları bizzat İdlib'deki çocuklara ulaştırdıklarını ifade eden Eyyüpkoca, "Bu ziyarette savaşın çocuklar ve kadınlar üzerindeki acı etkisini bizzat yerinde gördük. Savaşın neden olduğu tahribat ve yıkımları maalesef yakından gördük."

İHH'nın mültecileri çadırlardan kurtarmak adına yaptırdığı briket evleri incelediklerini belirten Eyyüpkoca, Elazığ'da başlatılan briket ev kampanyasının ne kadar önemli bir kampanya olduğunu yerinde gözlemleme imkanına sahip olduklarını dile getirdi.

Kampanyaya Elazığlıların bundan sonra da destek olacağına inandığını ifade eden Eyyüpkoca, şunları kaydetti:

"Tepeden İdlib'i gözlemledik ve şunu gördük ki İdlib kocaman bir çadır şehir. Burada insanlar kış şartlarında çadırlarda yaşamaktalar. Briket ev kampanyasının bu insanları çadırlardan kurtarmak adına çok önemli olduğunu ifade ediyor ve bütün hayırseverlere şükranlarımızı sunuyoruz."

Eyyüpkoca, briket ev projesi kapsamında 10 ev yapılması için ilgililere nakit bağışında bulunduklarını da aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen