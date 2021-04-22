Son dakika: Elazığ TSO Başkanı Arslan: " KSÖ'nün 3 ay daha devam etmesi doğru ve yerinde bir karardır"
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Son dakika: Elazığ TSO Başkanı Arslan: " KSÖ'nün 3 ay daha devam etmesi doğru ve yerinde bir karardır"

Son dakika: Elazığ TSO Başkanı Arslan: ' KSÖ'nün 3 ay daha devam etmesi doğru ve yerinde bir karardır'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi: Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, Kısa Çalışma Ödeneğinin (KSÖ) 3 ay daha devam ettirilmesinin doğru ve yerinde bir karar olduğunu belirtti.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, Kısa Çalışma Ödeneğinin (KSÖ) 3 ay daha devam ettirilmesinin doğru ve yerinde bir karar olduğunu belirtti.

KSÖ'nün sektör ayrımı yapılmaksızın Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayacak şekilde devam etme kararı alınması ve turizm sektöründe Mayıs'ta sona erecek olan KDV indirimlerinin de Haziran sonuna kadar devam etmesine karar verilmesiyle ilgili Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan açıklamada bulundu.

Kısa çalışmanın sona ermesiyle ciddi manada istihdam kayıpları yaşanmaya başlandığına dikkat çeken Başkan Arslan,"TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklığlu tarafından geçtiğimiz hafta yine gündeme taşınan bu konu iş dünyasının çok ivedi şekilde beklediği bir husustu. Oda olarak TOBB nezdinde bu konuyu bir çok kez dile getirerek Covid-19 sürecinde bir çok sektörün zaten çok zor durumda olduğunu ifade etmiş ve istihdam kaybının ciddi boyutlara ulaşmaması için çok ivedi şekilde bu desteğe ihtiyaç olduğunu vurgulamıştık. Son derece doğru ve yerinde bir karar alınmıştır. Sayın

Cumhurbaşkanımıza iş dünyası adına şükranlarımızı sunuyoruz. Ancak Covid-19 sürecinin tüm olumsuzlukları devam etmektedir. Bu desteğin yıl sonuna kadar devamı, yine turizm sektörü için uygulanan KDV indirimlerinin de Haziran sonuna kadar değil yıl sonuna kadar devam etmesini arzu ediyoruz"dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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