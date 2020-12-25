Elazığ'da sokağa çıkma kısıtlaması
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Elazığ'da sokağa çıkma kısıtlaması

25.12.2020 22:18 | Son Güncelleme: 25.12.2020 22:40

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile Elazığ'da cadde ve sokaklar yine sessizliğe büründü.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile Elazığ'da cadde ve sokaklar yine sessizliğe büründü.

Covid-19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile 81 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. 21.00'da başlayan ve 56 saat sürecek olan kısıtlama kapsamında cadde ve sokaklar ilk saatten itibaren yeniden sessizliğe büründü. Kentte zorunlu dışarı çıkması gerekenler dışında herkes karara uydu.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerde kentin birçok noktasında kontrol noktaları kurarak uygulama yapmaya başladı. Kontrollerde araçlar ve yayalar tek tek durdurularak sorgulandı.

Öte yandan, denetimlerin kent genelinde aralıksız devam edeceği bildirildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da sokağa çıkma kısıtlaması
Elazığ'da sokağa çıkma kısıtlaması
Elazığ'da sokağa çıkma kısıtlaması
Elazığ'da sokağa çıkma kısıtlaması
Elazığ'da sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 22:40:40. #1.15#
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