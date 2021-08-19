Son Dakika | Elazığ İl Özel İdare, iç transferde 4 isimle anlaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Elazığ İl Özel İdare, iç transferde 4 isimle anlaştı

Son Dakika | Elazığ İl Özel İdare, iç transferde 4 isimle anlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberlerine göre Elazığ İl Özel İdare Basketbol Takımı, iç transferde 4 sporcu ile yeniden anlaşmaya vardı.

Elazığ İl Özel İdare Basketbol Takımı, iç transferde 4 sporcu ile yeniden anlaşmaya vardı.

Kadınlar Basketbol Süper Lig ekibi Elazığ İl Özel İdarespor, iç transferde 4 sporcu ile anlaşmaya vardı. Transferlere ilişkin olarak kulüpten yapılan açıklamada, "Geçen sezon takımımızda oynayan Nihan Dabakoğlu, Nuran Tutsak, Çelen Türk ve Nazlı Güngör ile 2021-2022 sezonu için yeni sözleşme imzalanmıştır. Oyuncularımıza hoş geldin dileklerimizi ileterek, sezonun şehrimiz, kulübümüz ve sporcularımız adına başarılı geçmesini dileriz" denildi. - ELAZIĞ

Son Dakika | Elazığ İl Özel İdare, iç transferde 4 isimle anlaştı
Son Dakika | Elazığ İl Özel İdare, iç transferde 4 isimle anlaştı
Son Dakika | Elazığ İl Özel İdare, iç transferde 4 isimle anlaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Galatasaray 'Oğulcan' krizini çözdü! Yıldız futbolcu, Hatay maçında formasına kavuşacak
Galatasaray "Oğulcan" krizini çözdü! Yıldız futbolcu, Hatay maçında formasına kavuşacak
Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao PFDK'ya sevk edildi! İşte sevk edildiği maddeye göre alabileceği ceza
Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao PFDK'ya sevk edildi! İşte sevk edildiği maddeye göre alabileceği ceza
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamid Karzai Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Şallı Düm Tek Tek Hande Erçel Davut Güloğlu
Spor Ali Koç Gervinho Ozan Tufan Sergen Yalçın Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son Dakika | Elazığ İl Özel İdare, iç transferde 4 isimle anlaştı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 19:00:47. #1.16#

title