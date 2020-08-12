Son dakika! Elazığ İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yıldız göreve başladı
Son dakika haberlerine göre Elazığ İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız görevine başladı.
12.08.2020 15:53 | Son Güncelleme: 12.08.2020 16:35
Elazığ İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız görevine başladı.
Yıldız, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Amasya İl Jandarma Komutanlığındaki görevinden Elazığ İl Jandarma Komutanlığına atandı.
Albay Yıldız, Elazığ İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gökhan İnan'ın terfi alarak İstihbarat Daire Başkanlığı görevine atanmasının ardından Elazığ'a gelerek göreve başladı.
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Kaynak: AA