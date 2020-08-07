Son dakika... Elazığ'daki cinayete 2 tutuklama
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Son dakika... Elazığ'daki cinayete 2 tutuklama

Son dakika 3. sayfa haberine göre Elazığ'da husumetlisini çalıştığı dondurmacı dükkanında müşterilerin gözü önünde silahla ateş ederek öldüren zanlı ile ona kaçmada yardım eden şahıs tutuklandı.

Son dakika... Elazığ'daki cinayete 2 tutuklama
07.08.2020 23:55 | Son Güncelleme: 08.08.2020 00:18

Elazığ'da husumetlisini çalıştığı dondurmacı dükkanında müşterilerin gözü önünde silahla ateş ederek öldüren zanlı ile ona kaçmada yardım eden şahıs tutuklandı.

Olay, 3 gün önce merkeze bağlı Olgunlar Mahallesi Sultan Fatih Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şüpheli T.Ş. (24), aralarında daha önceden problem bulunan Emrah Doğandemir'in çalıştığı dondurma dükkanına gitti. Şahıs, dükkandaki müşterilere rağmen belinden çıkardığı silahla Doğandemir'e ateş edip, kaçtı. Ağır yaralanan Doğandemir, kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada şüphelinin T.Ş. olduğu ve Diyarbakır'a kaçtığı tespit edildi. Bunun üzerine şüphelinin kaldığı adres belirlendi, polis operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli T.S. ile kaçmada yardım eden N.D. yakalanarak gözaltına alındı.

Elazığ'a getirilen ve İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan 2 şüpheli bugün kasten öldürme suçundan adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi muhakemeye çıkartılan her iki şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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