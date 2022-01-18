Son dakika: Elazığ'da zincirleme trafik kazası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi - Haberler
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Son dakika: Elazığ'da zincirleme trafik kazası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Son dakika: Elazığ'da zincirleme trafik kazası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
AA / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Elazığ'da etkili olan kar yağışı sırasında meydana gelen zincirleme trafik kazası cep telefonu kamerasına yansıdı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da etkili olan kar yağışı sırasında meydana gelen zincirleme trafik kazası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ'da Cumhuriyet Mahallesi'nde kar yağışı ve buzlanma dolayısıyla araçların kayması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada 12 araç birbirine çarptı, araçlarda hasar oluştu.

Kaygan yolda duramayan araçların birbirine çarpması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

AA / Suat Öztürk - Son Dakika Haberleri

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