Son Dakika | Elazığ'da zincirleme kaza: 3 yaralı Son dakika haberleri: ELAZIĞ'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

ELAZIĞ'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Cahit Dalokay Bulvarı'nda meydana geldi. Cengiz Aygün'ün kullandığı 80 FA 856 plakalı otomobil, Mehmet Bahçecioğlu yönetimindeki 23 BY 774 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Bu sırada kazanın ardından duramayan M.A.'nın kullandığı 42 DVK 18 plakalı otomobil, Aygün'ün otomobiline çarptı. Kazada, sürücü M.A. ile otomobilindeki 2 kişi yaralandı.Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA