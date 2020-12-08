Son dakika... Elazığ'da yoğun caddelere kişi sınırlaması getirildi
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Son dakika... Elazığ'da yoğun caddelere kişi sınırlaması getirildi

08.12.2020 19:47 | Son Güncelleme: 08.12.2020 19:50
Son dakika... Elazığ'da yoğun caddelere kişi sınırlaması getirildi

Son dakika haberleri: Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, işlek caddelere kişi sınırlaması getirildi.

Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, işlek caddelere kişi sınırlaması getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Erkaya Yırık başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulunca yeni kararlar alındığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kentin işlek caddeleri olan Gazi, Vali Fahribey, Balakgazi, İstasyon, Hürriyet caddeleri ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yoğunluğun azaltılmasına yönelik 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde kontrollü bir şekilde girişlerin sağlanması kararlaştırıldı. Toplum sağlığını koruma, bulaş riskini en aza indirme, takiplerin etkili bir şekilde yapılabilmesi için ev, bina ve sitelerde Kovid-19 vakaları çıkması durumunda, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yaptırılan uyarı etiketlerinin karantinaya alınmış daire kapılarına, bina girişlerine asılarak izolasyon tedbirleri sona ermeden çıkarılmamasına karar verildi."

Açıklamada, karara uymayanlar hakkında idari işlem yapılacağı ve suç teşkil eden davranışlarla ilgili de adli süreç başlatılacağı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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