Elazığ'da ev yangını: 3 kişi dumandan etkilendi

Elazığ'da bir dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Elazığ'da bir dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangında karbonmonoksit gazından etkilenen 3 kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

Yangın, merkeze bağlı Kültür Mahallesi Hayat Sokak'ta bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden apartman sakinleri, durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile kontrol atlına alınan yangın söndürdü.

Yangında 3 kişi ise karbonmonoksit gazından etkilendi. Etkilenenlere olay yerine sevk edilen ambulansta sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı