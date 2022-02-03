Son dakika... Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı - Haberler
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Son dakika... Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

AA, İsmail Şen - Güncel
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Son dakika... Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

Son dakika gündem haberi... Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu nakleden ve ticaretini yapan kişi ve gruplara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapan ekipler 24,63 gram eroin ele geçirdi. Araçtaki İ.Ş. (55) ve F.N.Ş. (22) gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerindeki aramada 4,54 gram eroin ve 20 uyuşturucu nitelikli hap ile hassas terazi bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.Ş. tutuklandı, F.N.Ş. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

AA / İsmail Şen - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Elazığ, Güncel, Haber

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