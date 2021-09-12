Elazığ'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 129 kök kenevir bitkisi ve 250 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında, Kovancılar ilçesinde Hint keneviri ekimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Şüpheli M.Ç.'yi takip eden ekipler şahsın evine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 129 kök kenevir bitkisi ve 250 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli M.Ç. hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan yasal işlem başlattı. Şüpheli İl Jandarma Komutanlığında ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri