Son Dakika | Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Elazığ'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 129 kök kenevir bitkisi ve 250 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Elazığ'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 129 kök kenevir bitkisi ve 250 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında, Kovancılar ilçesinde Hint keneviri ekimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Şüpheli M.Ç.'yi takip eden ekipler şahsın evine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 129 kök kenevir bitkisi ve 250 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli M.Ç. hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan yasal işlem başlattı. Şüpheli İl Jandarma Komutanlığında ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Son Dakika | Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İki gencin içinde bulunduğu araç sulama kanalına düştü, ekipler adeta zamanla yarıştı

İki gencin içinde bulunduğu araç sulama kanalına düştü, ekipler adeta zamanla yarıştı

 İzmir'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

İzmir'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

 Köyde çok acı olay! Krikonun kopması sonucu su tankerinin altında kalan adam can verdi

Köyde çok acı olay! Krikonun kopması sonucu su tankerinin altında kalan adam can verdi
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Hulusi Akar Ertuğrul Gazi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kaan Yıldırım Müge Anlı Kylie Jenner Yıldız Tilbe
Spor Diego Okan Buruk Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Ferhan Şensoy Kazım Karabekir Yevgeniy Ziniçev
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son Dakika | Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 14:08:30. #1.12#