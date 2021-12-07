Son dakika... Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında 24 kişi tutuklandı - Haberler
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Son dakika... Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında 24 kişi tutuklandı

AA / İsmail Şen - Haberler | Güncel
Son dakika... Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında 24 kişi tutuklandı

Son dakika haberler... Elazığ'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 24 kişi tutuklandı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 24 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında son bir hafta içerisinde 16 operasyon gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 24 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 24 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Narkotik köpeği yardımıyla zanlıların adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 5 gram eroin, 500 gram esrar, 40 gram metamfetamin, sentetik hap, 2 ruhsatsız av tüfeği, 14 fişek, 2 kuru sıkı tabanca, kesici aletler, hassas terazi ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

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AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri

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