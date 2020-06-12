Son Dakika | Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele: 7 torbacı yakalandı
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Son Dakika | Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele: 7 torbacı yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Elazığ polisinin yaptığı çalışmada uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 7 şahıs yakalandı, 637 gram esrar ile 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Son Dakika | Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele: 7 torbacı yakalandı
12.06.2020 14:33 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:01

Elazığ polisinin yaptığı çalışmada uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 7 şahıs yakalandı, 637 gram esrar ile 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipler, kent genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin bir haftalık çalışmasında 7 şüpheli Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı. Öteyandan 34 kişi hakkında ise uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldığı bildirildi.

Şüphelilerden 637 gram kubar ve toz esrar, bir miktar metamfetamin ile 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildiği öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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