Son dakika: Elazığ'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika: Elazığ'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı

AA, İsmail Şen - Güncel
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Son dakika: Elazığ'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haber: Elazığ'da otomobilde 1 kilo 150 gram esrar ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

DİYARBAKIR (AA) - Elazığ'da otomobilde 1 kilo 150 gram esrar ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Diyarbakır'dan kente otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

Takibe alınan araç otomobil kontrol noktasında durduruldu.

Yapılan aramada 1 kilo 500 gram kubar esrar bulundu, otomobildeki 2 kişi yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / İsmail Şen - Güncel

Diyarbakır, Uyuşturucu, Elazığ, Esrar, Güncel, Haber

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