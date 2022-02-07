Son dakika: Elazığ'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı
AA, İsmail Şen - Güncel
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Son dakika haber: Elazığ'da otomobilde 1 kilo 150 gram esrar ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
DİYARBAKIR (AA) - Elazığ'da otomobilde 1 kilo 150 gram esrar ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Diyarbakır'dan kente otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.
Takibe alınan araç otomobil kontrol noktasında durduruldu.
Yapılan aramada 1 kilo 500 gram kubar esrar bulundu, otomobildeki 2 kişi yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / İsmail Şen - Güncel