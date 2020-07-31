Son Dakika: Elazığ'da uçurumdan düşen genç yaralandı

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Elazığ'da uçurumdan düşen genç yaralandı

ELAZIĞ - Elazığ'da, dengesini kaybederek uçurumdan düşen genç yaralandı. Olay, merkeze bağlı Harput Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,Harput Mahallesinin yol kenarında arkadaşıyla gezen Samet Karagözoğlu dengesini kaybederek uçurumdan aşağı düştü. 20 metre sürüklendikten sonra ormanlık alana düşen genç yaralandı. Düşen gencin arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı genç ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Gencin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İHA