Son dakika haber! Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı
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Son dakika haber! Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı

Son dakika haber! Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Diyarbakır Karayolu Sivrice ilçesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 ALE 326 plakalı otomobil ile 23 HP 016 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Elazığ'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Kamil Can Kılıç/İHA)

Son dakika haber! Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı
Son dakika haber! Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı
Son dakika haber! Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı
Son dakika haber! Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı
Son dakika haber! Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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