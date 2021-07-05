Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı
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Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı

Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu Kovancılar ilçe girişi Yarımca mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil ile 49 F 0896 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yan yatarken, 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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