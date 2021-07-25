Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı
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Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Malatya Caddesi Çaydaçıra Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D. idaresindeki 23 T 0473 plakalı otomobil ile N.K. yönetimindeki 20 ZT 023 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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