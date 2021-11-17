Son dakika haberi | Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - - Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Ataşehir Mahallesi Kuva-i Milliye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.O.N. idaresindeki 23 ACG 732 plakalı otomobil ile Ş.Ç. idaresindeki 23 DZ 337 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.