Son dakika haberi | Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı - Haberler
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Son dakika haberi | Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre - Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - - Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Ataşehir Mahallesi Kuva-i Milliye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.O.N. idaresindeki 23 ACG 732 plakalı otomobil ile Ş.Ç. idaresindeki 23 DZ 337 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haberi | Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika haberi | Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

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İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Son Dakika Haberleri

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