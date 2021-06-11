Son dakika: Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı
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Son dakika: Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika: Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya Caddesi Hazardağlı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ABL 809 plakalı otomobil ile 23 AAF 066 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Son dakika: Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika: Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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