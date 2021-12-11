Son Dakika | Elazığ'da tarihi eser operasyonunda Meryem Ana heykeli ele geçirildi: 3 gözaltı - Haberler
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Son Dakika | Elazığ'da tarihi eser operasyonunda Meryem Ana heykeli ele geçirildi: 3 gözaltı

Son Dakika | Elazığ'da tarihi eser operasyonunda Meryem Ana heykeli ele geçirildi: 3 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Meryem Ana heykeli ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Meryem Ana heykeli ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şahsın tarihi eser kaçıracağı bilgisini aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, şüphelinin kullandığı aracı takip alarak Pirinçci köyü mevkinde durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 25 santimetre uzunluğunda 5 santimetre genişliğinde olan Meryem Ana heykeli ele geçirildi. Şüphelilerin üst aramalarında ise 10 gram metamfetamin ve 2 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Şüphelilerin yasal işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ELAZIĞ

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