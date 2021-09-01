Son dakika... Elazığ'da Sürsürüspor'un eski başkanı hayatını kaybetti
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Son dakika... Elazığ'da Sürsürüspor'un eski başkanı hayatını kaybetti

Son dakika... Elazığ'da Sürsürüspor'un eski başkanı hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haber: Elazığ'da uzun süredir yoğun bakımda olan Sürsürüspor'un eski başkanı Yunus Atlı, hayatını kaybetti.

Elazığ'da uzun süredir yoğun bakımda olan Sürsürüspor'un eski başkanı Yunus Atlı, hayatını kaybetti.

Elazığ futbolunun yakından tanıdığı ve beyefendi kişiliği ile gönüllere giren Sürsürüspor'un eski başkanı 3 çocuk babası Yunus Atlı (38), yaşam mücadelesini kaybetti. Elazığ amatörünün köklü takımı Sürsürüspor'da bir dönem başkanlık görevini üstlenen ve şehirde halı saha işletmeciliği yapan Atlı, yurt dışında yakalandığı korona virüsü atlattıktan sonra Türkiye'ye döndü. Atlı bir süre sonra fenalaşarak kaldırıldığı hastanede önce yoğun bakıma alındı ve daha sonra entübe edildi. Akciğer yetmezliği olan Atlı, önceki gece yaşam mücadelesini kaybederek vefat etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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