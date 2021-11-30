Son Dakika | Elazığ'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
AA / Suat Öztürk - Haberler | Güncel
Bir son dakika haberine göre Elazığ'da meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Nailbey Mahallesi Yeşildere Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, yaralanan 1 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kavgaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.
AA / Suat Öztürk - Son Dakika Haberleri
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