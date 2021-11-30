Son Dakika | Elazığ'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Elazığ'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

AA / Suat Öztürk - Haberler | Güncel
Son Dakika | Elazığ'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Bir son dakika haberine göre Elazığ'da meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nailbey Mahallesi Yeşildere Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, yaralanan 1 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kavgaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

AA / Suat Öztürk - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title