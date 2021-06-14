Sebze halinde çıkan yangın tamamen söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sebze halinde çıkan yangın tamamen söndürüldü

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Haberler | 3. Sayfa

Sebze halinde çıkan yangın tamamen söndürüldü Elazığ'da sebze halinin depo kısmında çıkan yangın, 8 itfaiye aracı ve 50 personelinin müdahalesiyle 1,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Sebze halinde çıkan yangın tamamen söndürüldü

ELAZIĞ - Elazığ'da sebze halinin depo kısmında çıkan yangın, 8 itfaiye aracı ve 50 personelinin müdahalesiyle 1,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Karbonmonoksit gazından etkilenen 2 itfaiye eri, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın, merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan sebze halinin deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çok sayıda plastik ve ahşap kasaların bulunduğu depodan önce dumanlar ardından da alevler yükseldi. Halde bulunanların fark ederek müdahale etmeye çalıştığı yangının bildirilmesi üzerine bölgeye 8 itfaiye 50 personel, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa süreden ulaşan Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ait ekipler yangına müdahale ederek yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alarak söndürdü. Karbonmonoksit gazından ise 2 itfaiye personeli etkilendi. İtfaiye erleri olay yerinde hazır bekletilen ambulansta tedavi edildikten sonra tedbir amaçlı Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Saat 12.59'da sebze halinden yangın ihbarı aldıklarını belirten İtfaiye Müdürü İbrahim Başgün, "Yangında plastik kasaların bulunduğu depoların yandığı ihbarı geldi. Biz ilk etapta 5 ekip 30 personel ile olay yerine geldik. Öncelikle yangının önlenmesi için 2 noktadan yangına müdahaleye başladık. Daha sonra 3 ekip daha yönlendirdik ve yaklaşık 50 personel ile bir buçuk saat süren çalışma sonucu yangının önünü kestik ve kontrol altına aldı. Şuan da soğutma çalışmaları devam etmektedir. Soğutma çalışmalarından sonra da yangının tamamen söndüğünden emin olduktan sonra yangın yerinden ayrılacağız. İyi bir çalışma yaptık. Arkadaşlarımızın eline koluna sağlık. Arkadaşlarımız gerçekten gayretle çalıştı" dedi.

Öte yandan, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da olay yerine gelerek meydana gelen hasarı yerinde inceleyip, hal esnafına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sebze halinde çıkan yangın tamamen söndürüldü
Sebze halinde çıkan yangın tamamen söndürüldü
Sebze halinde çıkan yangın tamamen söndürüldü
Sebze halinde çıkan yangın tamamen söndürüldü
Sebze halinde çıkan yangın tamamen söndürüldü
Sebze halinde çıkan yangın tamamen söndürüldü
Sebze halinde çıkan yangın tamamen söndürüldü
Sebze halinde çıkan yangın tamamen söndürüldü
Sebze halinde çıkan yangın tamamen söndürüldü
Sebze halinde çıkan yangın tamamen söndürüldü
Sebze halinde çıkan yangın tamamen söndürüldü
Sebze halinde çıkan yangın tamamen söndürüldü
Sebze halinde çıkan yangın tamamen söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

Yanmak üzere olan yaşlı kadını, komşuları güçlükle evden çıkardı
Yanmak üzere olan yaşlı kadını, komşuları güçlükle evden çıkardı
Alışveriş için gittikleri markette rafların arasından yılan çıktı
Alışveriş için gittikleri markette rafların arasından yılan çıktı
Ölümle biten araç yangınında 'Bombayı ben patlattım' notu ekipleri alarma geçirdi
Ölümle biten araç yangınında "Bombayı ben patlattım" notu ekipleri alarma geçirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Bülent Turan Boris Johnson Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Okay Yokuşlu Roland Garros Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sebze halinde çıkan yangın tamamen söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 16:57:51. #1.16#

title