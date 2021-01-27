Son dakika... Elazığ'da şarampole yuvarlanan otomobil, ters döndü: 1 ölü, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika... Elazığ'da şarampole yuvarlanan otomobil, ters döndü: 1 ölü, 1 yaralı

27.01.2021 16:42 | Son Güncelleme: 27.01.2021 16:45
Son dakika... Elazığ'da şarampole yuvarlanan otomobil, ters döndü: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberi: ELAZIĞ'da, kontrolden çıkıp, şarampole devrilerek, ters dönen otomobildeki sürücü İdris Erener yaşamını yitirdi, yanındaki kişi ise yaralandı.

ELAZIĞ'da, kontrolden çıkıp, şarampole devrilerek, ters dönen otomobildeki sürücü İdris Erener yaşamını yitirdi, yanındaki kişi ise yaralandı. 

Kaza, öğle saatlerinde, Kuzey Çevre Yolu Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. İdris Erener'in kullandığı 23 HA 090 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, şarampole devrilip, ters döndü. Kazada sürücü Erener, hayatını kaybederken, yanındaki ismi öğrenilemeyen kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. İdris Erener'in cansız bedeni de otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Son dakika... Elazığ'da şarampole yuvarlanan otomobil, ters döndü: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika... Elazığ'da şarampole yuvarlanan otomobil, ters döndü: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika... Elazığ'da şarampole yuvarlanan otomobil, ters döndü: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika... Elazığ'da şarampole yuvarlanan otomobil, ters döndü: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika... Elazığ'da şarampole yuvarlanan otomobil, ters döndü: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Selçuk Özdağ Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Yaşar Feyza Aktan Jason Statham Oktay Kaynarca
Spor Erol Bulut Okan Buruk Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Tüm Haberler Kaza Türk Fırtına Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Elazığ'da şarampole yuvarlanan otomobil, ters döndü: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 16:47:37. #1.14#
title