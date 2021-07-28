Son Dakika | Elazığ'da polisten kalpleri ısıtan hareket: Trafiği durdurup yaşlı kadını karşıya geçirdi
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Son Dakika | Elazığ'da polisten kalpleri ısıtan hareket: Trafiği durdurup yaşlı kadını karşıya geçirdi

Son Dakika | Elazığ'da polisten kalpleri ısıtan hareket: Trafiği durdurup yaşlı kadını karşıya geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Edinilen son dakika gelişmesine göre Elazığ'da trafik polisi, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadın için trafiği durdurarak güvenli bir şekilde yolun karşısına geçirdi.

Elazığ'da trafik polisi, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadın için trafiği durdurarak güvenli bir şekilde yolun karşısına geçirdi.

Örnek olay, merkez 15 Temmuz Meydanında meydana geldi. Motorize trafik polisi, araçların yoğun olduğu alanda yaşlı bir kadını trafik yoğunluğundan dolayı karşıya geçemediğini gördü. Motorunu park eden polis, hemen yaşlı kadının yardımına koştu. Trafik akışını bir süre durduran polis, iki elinde de baston olan yaşlı kadını güvenle karşıya geçirdikten sonra trafik akışını tekrar sağladı.

Polisin hareketi yürekleri ısıttı. - ELAZIĞ

Son Dakika | Elazığ'da polisten kalpleri ısıtan hareket: Trafiği durdurup yaşlı kadını karşıya geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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