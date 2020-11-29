Son Dakika | Elazığ'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
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Son Dakika | Elazığ'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

29.11.2020 17:07 | Son Güncelleme: 29.11.2020 17:10
Son Dakika | Elazığ'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Elazığ'da polis ekiplerinin durdurduğu şüpheli otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Elazığ'da polis ekiplerinin durdurduğu şüpheli otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 72 gram metamfetamin ile 57 gram esrar ele geçirildi.

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Gözaltına alınan 2 kişi emniyetteki işlemleri tamamlanınca sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, kent merkezinde gerçekleştirilen uygulamalarda da 9'u uyuşturucu ticaretinden, 24'ü uyuşturucu kullanmaktan 33 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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