Son Dakika | Elazığ'da köylerde deprem konutları yükseliyor Bir son dakika haberine göre Elazığ'da köylerde deprem konutları yükseliyor Vali Erkaya Yırık: "18 köyümüzde 265 konutumuzun temel ve inşaat çalışması devam ediyor" Elazığ'da toplamda 135 köyde çalışmaların devam ettiğini belirten Vali Erkaya Yırık, "18 köyümüzde 265 konutumuzun temel ve inşaat çalışması devam ediyor.

Elazığ'da köylerde deprem konutları yükseliyor

Vali Erkaya Yırık: "18 köyümüzde 265 konutumuzun temel ve inşaat çalışması devam ediyor"

ELAZIĞ - Elazığ'da toplamda 135 köyde çalışmaların devam ettiğini belirten Vali Erkaya Yırık, "18 köyümüzde 265 konutumuzun temel ve inşaat çalışması devam ediyor. Diğer köylerimizde de yine plan, proje ve yer tespit çalışmaları sürüyor" dedi.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında kent merkezindeki deprem konutları hızla yükselirken köylerde de çalışmalar başladı. Bu kapsamda 18 köyde yer seçimi yapılan 265 konutun yapımı devam ediyor. Vali Erkaya Yırık'da deprem konutlarının yapılmaya başlandığı Değirmenönü köyündeki çalışmaları yerinde inceleyerek ilgililerden bilgi aldı.

24 Ocak'ta meydana gelen depremde 21 bin 543 yapının hasar aldığını belirten Vali Erkaya Yırık, "12 bin 214 bina da orta hasarlıydı. Bu yıkılan konutların bir kısmı da köylerimizde yer alıyordu. Toplamda 135 köyümüz de bu yıkılan binaların inşaat çalışmaları başladı ve devam ediyor. 135 köy içerisinde 18 köyümüzde 265 konutumuzun temel ve inşaat çalışması devam ediyor. Diğer köylerimizde de yine plan, proje ve yer tespit çalışmaları AFAD ve TOKİ tarafından sürdürülüyor" dedi.

Değirmenönü köyünde 19 konut yapımının devam ettiğini anımsatan Vali Yırık, "Her biri 90 metre kare alana sahip, 2+1 şeklinde dizayn edildi. Isı ve ses yalıtımı olan, bölgemizin coğrafi şartlarına uygundur. Vatandaşlarımızın içerisinde rahat edebileceği konforlu evler demektir. Vatandaşlarımız deprem sonrası meydana gelen mağduriyetlerini bu güzel konutlarla gidereceğiz. Devletimizin şefkat eliyle yürüttüğü bu çalışmalar sonucunda vatandaşlarımız buradaki konutlarına yerleşecekler. Konutlarla birlikte yine 46 metre karelik hayvan barınakları söz konusu. Vatandaşlarımız öteden beri gelen yaşamlarına devletimizin yapmış olduğu çağdaş konutlarla birlikte, yine hayvanları var ise onları da barındırabilecek. Bugün geldiğimiz noktada konutlarımızın yüzde 80'e yakın bir oranda bittiğini görüyoruz. Yani en fazla 2 aylık bir süreçte bu konutlar hak sahiplerin teslim edilecek" diye konuştu.

Kaynak: İHA