Son Dakika | Elazığ'da Kovid-19 denetimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | Elazığ'da Kovid-19 denetimi

Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Elazığ'da denetimler gerçekleştirildi.

Son Dakika | Elazığ'da Kovid-19 denetimi
11.08.2020 13:59 | Son Güncelleme: 11.08.2020 15:05

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Elazığ'da denetimler gerçekleştirildi.

Bakanlığın valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında Elazığ'da ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personelinden oluşan 20 ekip ve 100 personelin katılımıyla "Sağlık için, hepimiz için" sloganıyla denetim yapıldı.

Vali Erkaya Yırık'ın da katıldığı denetimlerde kentteki alışveriş merkezleri ve çevresindeki işletmeler ziyaret edilerek, çalışan ve müşteriler koronavirüse karşı uyarıldı, alınması gereken tedbirler konusunda bilgi verildi.

Vali Yırık, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 hastalığına karşı mücadeleyi artırarak sürdürdüklerini söyledi.

Denetimleri tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte yaptıklarını kaydeden Yırık, şöyle devam etti:

"Koronavirüs tüm dünyada başladığı andan itibaren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve bilim kurulunun önerileriyle bulaşma riskinin azaltılması, sosyal hayatın kontrolü, izolasyonun sağlanması, kamu düzenin korunması için bir çok kararlar alındı. Bu tedbirlerin en başında kontrollü sosyal hayatın en önemli 3 unsuru bulunmaktadır. Bunlar temizlik, maske ve mesafedir."

İnsanların yoğun olduğu yerlere öncelik verdiklerini vurgulayan Yırık, gelecekte sevdiklerimize daha yakın olabilmek için bu kurallara en iyi şekilde uyulması gerektiğini kaydetti.

Vatandaşlardan çok gerekmedikçe ihtiyaç duymadıkça dışarı çıkmamalarını isteyen Yırık, şunları kaydetti:

"Özellikle düğün nişan kına gibi törenlerde vatandaşlarımızın bu kurallara riayet etmesini istiyoruz. Bunun ile birlikte asker uğurlamalarında yine eskiden olduğu gibi toplu bir şekilde insanlarımızın gençlerimizin bir arada olmasının büyük bir risk oluşturduğunu ifade ediyoruz. Tedbirleri sıkı uygularsak bu salgın inşallah azalacak. Uygulamazsak ihmalkarlık gösterirsek kimin hangi şekilde hastalanabileceği belirsiz olur. Hepimiz bu salgının başladığı gündeki gibi tehlikeli olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Altın fiyatlarında keskin düşüş devam ediyor Ekonomi
Altın fiyatlarında keskin düşüş devam ediyor
Rusların geliştirdiği, dünyada tescil edilen ilk korona aşısının detayları netleşti Dünya
Rusların geliştirdiği, dünyada tescil edilen ilk korona aşısının detayları netleşti
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor 3. Sayfa
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor Güncel
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor
Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı Dünya
Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı
Nihat Doğan, klibinin reklamı için yardım istediği Alp Kılınç'ın yaptığıyla öfkeden deliye döndü Magazin
Nihat Doğan, klibinin reklamı için yardım istediği Alp Kılınç'ın yaptığıyla öfkeden deliye döndü
Son Dakika: AB'den Doğu Akdeniz açıklaması: Rum kesimi ve Yunanistan'ın yanındayız
Son Dakika: AB'den Doğu Akdeniz açıklaması: Rum kesimi ve Yunanistan'ın yanındayız
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti
Akşener'den Erdoğan'ın davetine yanıt: Yola çıktığımız hiçbir grubu ve insanı yolda bırakmadık
Akşener'den Erdoğan'ın davetine yanıt: Yola çıktığımız hiçbir grubu ve insanı yolda bırakmadık
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz
Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı
Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı
Acil servise zorla girerek güvenlik görevlilerine saldırdılar! Olay anı saniye saniye kamerada
Acil servise zorla girerek güvenlik görevlilerine saldırdılar! Olay anı saniye saniye kamerada
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı 'trüf' mantarını buldu
Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı "trüf" mantarını buldu
Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Son Dakika: Halı sahalar yarından itibaren hizmet verecek,
Son Dakika: Halı sahalar yarından itibaren hizmet verecek,
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
TFF 1. Lig ekibi Altay, Ricardo Quaresma'ya teklif yaptı
TFF 1. Lig ekibi Altay, Ricardo Quaresma'ya teklif yaptı
Ajax'lı Andre Onana, Kamerun'daki doğup büyüdüğü kasabaya yıllar sonra elektrik bağlattı
Ajax'lı Andre Onana, Kamerun'daki doğup büyüdüğü kasabaya yıllar sonra elektrik bağlattı
Çukur'un kamera arkası görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğdu
Çukur'un kamera arkası görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğdu
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Bomba iddia: Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olmak için platform kuruyor
Bomba iddia: Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olmak için platform kuruyor
Thomas Meunier, Paris'in parti kültürünü eleştirdi: Anlayışları biraz ölçüsüz
Thomas Meunier, Paris'in parti kültürünü eleştirdi: Anlayışları biraz ölçüsüz
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Akdeniz'de sıcak saatler! Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı
Akdeniz'de sıcak saatler! Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı
Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti
Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Süleyman Soylu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Sevim Emre İrem Derici Demet Akalın Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Can Bartu Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Oruç Akdeniz Ağustos Futbolcu
Şu an buradasınız: Son Dakika | Elazığ'da Kovid-19 denetimi - Elazığ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.8.2020 15:13:31. #1.14#
title