Son dakika! Elazığ'da koronavirüs denetimi
Edinilen son dakika haberine göre Elazığ'da halk pazarında koronavirüse (Kovid-19) yönelik denetim yapıldı.
Elazığ'da halk pazarında koronavirüse (Kovid-19) yönelik denetim yapıldı.
Elazığ'da salgın riskini yönetme, sosyal izolasyonu temin, maskenin doğru ve sürekli kullanımını sağlamak amacıyla vatandaşların yoğunluk oluşturduğu yerlerde denetimler sürdürülüyor.
Denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri pazar girişinde vatandaşları durdurarak HES kodu uygulaması yaptı. HES kodu olmayanlar pazara alınmadı.
Elazığ Belediyesi zabıta ekipler de pazar içinde gezerek denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, pazar esnafını ve vatandaşları, sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda uyardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk